Domenica tornano i fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Si rinnova domenica sera in Alto Adige la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi.

All'imbrunire sulle montagne verranno accesi i roghi.

Il comandante degli Schuetzen Roland Seppi invita i sudtirolesi a tenere viva questa tradizione che "è anche espressione del volontariato che rappresenta la vera ricchezza dell'Alto Adige e non deve essere lasciato solo". Seppi rivolge un appello alla Provincia autonoma "di intraprendere finalmente passi concreti" a tutela del volontariato. (ANSA).