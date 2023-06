Anziani aggrediti e picchiati da un operatore in casa di riposo

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Due anziani aggrediti e picchiati da un operatore socio sanitario in una casa di riposo. È accaduto la notte tra il 14 ed il 15 giugno nella struttura 'Beato De Tschiderer' a Trento.

Secondo quanto riporta il quotidiano 'l'Adige', gli anziani, che alloggiavano nella stessa stanza, sono stati aggrediti mentre erano a letto: l'uomo avrebbe cominciato a colpire prima uno e poi l'altro. Dopo, prima di terminare il turno e tornare a casa, per spiegare la presenza di sangue su cuscini e lenzuola, avrebbe avvisato i colleghi che uno degli anziani "si era grattato". Ad accorgersi della violenza sono stati altri operatori al mattino, a cui uno dei due anziani avrebbe raccontato che l'aggressore "prima le ha date a lui, poi a me".

L'aggressore è stato allontanato e sospeso con una lettera raccomandata, ma risulta di fatto irraggiungibile e con il telefono staccato da quando è successo l'episodio.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Trento, informati dal direttore della struttura, e la Procura di Trento ha aperto un fascicolo.

"Un fatto grave, che non doveva accadere. Ma non bisogna generalizzare. Non era mai successo nulla di simile prima e la struttura ha preso subito tutti i provvedimenti del caso. La direzione ha denunciato subito quanto accaduto e sospeso l'operatore. Su casi come questi la tolleranza deve essere zero", ha dichiarato Michela Chiogna, presidente di Upipa, al quotidiano l'Adige. (ANSA).