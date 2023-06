All'Urp di Trento pastiglie anti zanzare gratis con la app

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Comincerà lunedì prossimo 19 giugno la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali all'Ufficio relazioni con il pubblico in via Belenzani 3.

Per chi scaricherà l'app Mosquito Alert sarà disponibile un blister di pastiglie antilarvali. L'app, in un'ottica di citizen science, permette ai cittadini di partecipare alla raccolta di informazioni riguardo alla presenza di zanzare sul nostro territorio. Chi dovesse avere difficoltà a scaricare l'applicazione potrà chiedere aiuto alle addette dell'Urp. Le pastiglie - sottolinea una nota del Comune di Trento - sono da utilizzare nelle aree private, ove vi sia acqua stagnante ad esempio nei sottovasi o nei tombini. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per quanto riguarda i dosaggi e le modalità d'uso sul retro del blister.

Questa è una delle tante iniziative messe in campo quest'anno dall'Amministrazione comunale per la lotta alla zanzara tigre e si affianca ad altre come il progetto pilota al nido di Roncafort, la distribuzione monitorata di larvicida in quattro parchi urbani (Maso Ginocchio, Mattarello, Martignano e Melta), una campagna formativa ed informativa ai fruitori degli orti comunali.

L'Urp è aperto in via Belenzani 3 con i seguenti orari: lunedì 8.30-13.30 - martedì 8.30-13.30, 14.30-16.30 - mercoledì 8.30-13.30 - giovedì 8.30-13.30, 14.30-16.30 - venerdì 8.30-13.30. Tel. 0461-884453 0461-884005 numero verde 800-017615 - mail: comurp@comune.trento.it. (ANSA).