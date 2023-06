Squadra femminile dei pompieri vince gara con pinze idrauliche

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - "Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto". La Federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari utilizza la celebre frase di Oscar Wilde per raccontare sui social l'impresa abbatti stereotipi della squadra femminile 'Fire Lady' dell'Unione vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana, che nei giorni scorsi si è imposta nel 'Memorial Daniele Giovannini'.

Nella competizione che si è svolta a Baselga di Piné la squadra femminile si è lasciata alle spalle ben sei team maschili, aggiudicandosi il memorial grazie ad una prestazione priva di penalità in una gara incentrata sull'utilizzo delle pinze idrauliche. La squadra è composta da Tamara Casagrande, Martina Zanei, Linda Carlin e Fabiola Chiesa del corpo di Pergine, Francesca Osler, Marianna Motter e Lara Liman del corpo di Vignola Falesina e Anna Dallapiccola in rappresentanza del corpo di Bedollo. (ANSA).