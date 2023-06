Scomparso da casa a Bosentino l'86enne Francesco Baldessari

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - "Di Francesco Baldessari, 86 anni, non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, quando intorno alle 17 ha lasciato la propria abitazione in località Zoventel (Bosentino). Baldessari è vestito esattamente come in foto, chiunque abbia informazioni contatti le autorità competenti.

Grazie della collaborazione e della diffusione". L'appello è stato rilanciato sui social dalle pagine del Soccorso alpino del Trentino e dei vigili del fuoco volontari di Vattaro. (ANSA).