Nel 2022 in Trentino sono aumentate le dimissioni dei medici

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - In Trentino "siamo arrivati a 60 dimissioni all'anno di medici nel 2022 rispetto a una media di 35/40 dimissioni all'anno negli anni precedenti". Lo ha detto Luigi Diaspro (Fp Cgil), che ha riportato anche "un aumento del 20% del privato convenzionato" in provincia di Trento. "Siamo passati dai 60 milioni del 2018 ai 72 milioni del 2022. Vorremmo avere un luogo dove discutere con le istituzioni, con la politica, con le associazioni, con le rappresentanze sindacali, di quale modello ha in mente la Provincia autonoma di Trento".

Per gli infermieri, Diaspro ha parlato di un tasso di "abbandono dell'1,5%" nel 2022. "In realtà il dato è doppio rispetto all'anno precedente, che è lo 0,8%. La tendenza non è quella fisiologica. Anche se manca un solo medico o un solo infermiere si produce un problema fondamentale visto che le ferie non si riescono a smaltire. Andiamo a vedere queste evidenze, al di là di dati che ciascuno può interpretare a proprio modo", ha concluso Diaspro. (ANSA).