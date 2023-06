Inps, in 5 anni aumento delle pensioni erogate dello 0,8%

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Pensioni sostanzialmente stabili in Trentino: nel 2023 le prestazioni della gestione privata hanno registrato, rispetto al 2018, un +0,8%. Le pensioni sono passate da 129.033 a 130.018, con l'incremento del reddito medio di circa il 20%: 965 euro nel 2018 e 1.165 euro nel 2023. Invariate le differenze di genere sul reddito pensionistico. I trattamenti di vecchiaia, che comprendono anche la cosiddetta pensione anticipata, registrano al primo gennaio 2023 il permanere della differenza di importo medio della prestazione tra uomini e donne. I primi, infatti, incassano un assegno medio mensile di 1.704 euro contro gli 867 euro medi delle donne. I dati sono emersi nel corso del seminario 'Inps, protezione sociale e territorio: la forza dei servizi prestati alla comunità', che si è svolto a Trento.

Sul fronte delle prestazioni per la continuità reddituale e in particolare per i beneficiari della NASpI, nel confronto tra 2017 e 2021, si nota una significativa diminuzione della componente maschile, ridotta di oltre il 15%, quasi che la stabilizzazione dei rapporti di lavoro si sia realizzata più sul fronte maschile che su quello femminile. In termini assoluti, infatti, sono stati 10.752 gli uomini che nel 2017 hanno beneficiato della prestazione contro i 9.133 del 2021. Negli stessi anni di riferimento, le donne beneficiarie di NASpI sono state, rispettivamente, 16.337 e 16.075.

Un focus ha riguardato anche i trattamenti di integrazione salariale. Dopo il picco delle ore autorizzate per cassa integrazione nel periodo pandemico, il dato cumulato della cassa integrazione è tornato alla normalità nel 2022, quando sono state autorizzate 1.460.621 di ore, in linea con il trend ante Covid. Le ore autorizzate per i trattamenti in argomento nel periodo pandemico, incluso anche il Fondo di solidarietà del Trentino, danno evidenza dell'importanza di questa rete di sostegno. Dal 2020 in avanti il Fondo ha autorizzato oltre 17milioni di ore per l'assegno ordinario e per la Cassa integrazione in deroga, mentre sono state oltre 22milioni le ore autorizzate per Cassa integrazione Ordinaria e straordinaria e 2,5 milioni per il Fondo integrazione salariale. (ANSA).