Con l'e-skate dal Brennero a Gallipoli, è record da Guiness

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - E' finito nei pressi di Gallipoli il viaggio con l'e-skate del bolzanino Stefano Rotella che il primo giugno era partito dal Brennero per stabilire un nuovo record da Guiness. "Causa meteo avverso il mio viaggio si è concluso ieri pomeriggio", scrive il 36enne che infatti voleva arrivare a Santa Maria di Leuca, attraversando in questo modo l'intero Stivale. Ha comunque conquistato due record.

"Ho percorso - conferma - 1.433 chilometri circa, da ricalcolare con con il pc, e ho stabilito due Guinness: il viaggio più lungo con lo skate elettrico e il viaggio più lungo con l'e-skate in un singolo paese".

Nel 2021 era andato da Trento a Budapest, percorrendo con il suo skate elettrico 1.377 e stabilendo due primati: quello di distanza e quello di stati attraversati. Ora ha migliorato il suo record di distanza. (ANSA).