Smart working solo nel 10% delle aziende altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - "Nell'economia altoatesina lo smart working ha ancora un notevole potenziale non sfruttato".

Lo rileva uno studio dell'Ire, l'istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

"La pandemia - sottolinea una nota della Camera di commercio - ha fortemente accelerato l'introduzione dello smart working nelle aziende altoatesine: mentre nel periodo pre-Covid esso era utilizzato solamente dal 3 per cento delle imprese con dipendenti, attualmente tale quota è pari al 10 per cento. Il numero di collaboratori e collaboratrici coinvolti è di circa 11.600".

"Naturalmente, questa possibilità riguarda solo le imprese in cui si svolgono mansioni d'ufficio - prosegue la nota - lo smart working è particolarmente frequente nei servizi, nelle cooperative agricole, nel settore dell'ambiente e dell'energia e nel commercio all'ingrosso, mentre è assai più raro nel commercio al dettaglio, nell'edilizia, nel turismo e nel comparto del commercio e della riparazione di veicoli".

Il potenziale è però molto superiore ai livelli attuali se si considera che, durante la fase acuta della pandemia, lo smart working è stato svolto dal 27 per cento delle imprese, il che indica che molte aziende continuano a preferire il lavoro in presenza.

Nelle valutazione dell'esperienza del "lavoro agile", circa la metà delle imprese ne dà un giudizio neutrale. Negli altri casi le valutazioni positive superano quelle negative, sottolineando aspetti come "produttività, motivazione e disciplina dei collaboratori in smart working" e "organizzazione e coordinamento dei collaboratori". Più critica viene, invece, considerata la "comunicazione con i collaboratori in smart working" e giudizi più negativi riguardano gli effetti dello smart working su "spirito di squadra e senso di appartenenza all'azienda dei collaboratori".

"In tempi di carenza di manodopera e personale qualificato, lo smart working può accrescere significativamente l'attrattività di un datore di lavoro", commenta il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner. (ANSA).