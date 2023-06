In 150 anni la prima madre spirituale al Vinzentinum

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - In 150 anni di storia, per la prima volta, la guida spirituale dell'Istituto Vinzentinum di Bressanone, una scuola paritaria in lingua tedesca gestita dalla diocesi di Bolzano-Bressanone, è stata affidata ad una donna.

Nell'ambito di una serie avvicendamenti nelle parrocchie e nelle strutture della diocesi, il vescovo Ivo Muser ha nominato Gudrun Leitgeb, suora terziaria di San Francesco, madre spirituale della scuola.

Prenderà il posto del padre verbita Shenoy Maniyachery Varghese, che resta cooperatore nell'unità pastorale Valle Isarco e Val d'Ega e, da settembre, sarà anche cooperatore ad Aslago, a Bolzano. (ANSA).