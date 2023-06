Feste Vigliane di Trento, al via la 40/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Dopo il grande successo di pubblico fatto registrare lo scorso sabato 10 giugno con la Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, evento che ha fatto da anteprima a questa 40esima edizione delle Feste Vigiliane, giovedì 15 giugno (ore 20) ci sarà un primo 'antipasto' che vedrà protagonista la Diocesi di Trento con l'evento 'La Cattedrale svelata', grazie al nuovo portale digitale multimediale di visita, scoperta e approfondimento. A seguire, da una Piazza Duomo portata al buio naturale per l'occasione, spazio a 'Il tempo dell'umano-Aspettando S. Vigilio'.

Il programma di questo primo weekend prenderà quindi il via venerdì 16 giugno nel segno del Corteo storico, che partirà alle 19.30, curato da Chiara Defant in collaborazione con ProLoco Centro Storico Trento, che quest'anno prevede una serie di eventi in città, in attesa del Corteo: il Mercato Antico dell'Associazione 'Donne in Campo' e dei residenti del quartiere nella piazza di Piedicastello (ore 16), l'esibizione dei falconieri nel Giardino di S. Marco, la 'Musica Antica' al Castello del Buonconsiglio (con la collaborazione del Conservatorio Bonporti di Trento), il concerto del coro 'I Musici Cantori' nella Piazzetta Anfiteatro, i Cantori in via Belenzani (in collaborazione con il Conservatorio Bonporti di Trento), oltre al raduno di cavalli, cavalieri e popolani in Piazza Mostra e l'esibizione della banda nel quartiere di S.

Martino. Il Corteo giungerà in Piazza Duomo (alle ore 20 circa) per la cerimonia inaugurale e per il tradizionale rito della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco.

Alle 21.30 l'attenzione si sposterà sull'Arena di Piazza Fiera per uno degli appuntamenti più attesi di tutte le Feste Vigiliane: il Tribunale di penitenza che quest'anno vedrà il grande ritorno nel ruolo di giudice di Andrea Castelli.

In San Martino ci sarà la cena del viandante, in piazza Venezia, il Villaggio del food truck e nel cortile del Liceo Giovanni Prati, dalle ore 18 il Bivacco dei Ciusi e dei Gobj.

Cibo e anche a Piedicastello, dove verrà allestita una balera.

(ANSA).