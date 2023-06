Elezioni provinciali 2023, è online il portale internet

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - È stato attivato il portale internet per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Bolzano del 22 ottobre 2023. Nel portale confluiscono tutte le informazioni e le scadenze per elettori, partiti, candidati e Comuni. Si possono, inoltre, consultare le disposizioni e prescrizioni normative. A settembre, non appena saranno definite le liste e i candidati ammessi alle elezioni, anche questi saranno pubblicati sul portale. Oltre alle informazioni più importanti sulle modalità di elezione e sulle opzioni di voto, le domande più frequenti sono disponibili in una finestra Faq. I cittadini possono utilizzare questa finestra per interagire con l'amministrazione e ricevere risposte a nuove domande.

Una sezione a parte del portale elettorale è dedicata al voto per corrispondenza. Gli altoatesini residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero possono partecipare alle elezioni provinciali con il voto per corrispondenza. Lo stesso vale per gli elettori temporaneamente residenti fuori dall'Alto Adige. Gli aventi diritto al voto all'estero saranno informati sulle modalità di voto. Chi decide di votare per corrispondenza deve aver presentato la relativa domanda entro e non oltre il 7 settembre 2023, cioè al massimo 45 giorni prima del giorno delle elezioni. (ANSA).