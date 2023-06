Base jumper muore lanciandosi dal Piz da Lech in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Un base jumper ha perso la vita, in Alta Val Badia, lanciandosi dal Piz da Lech, verso mezzogiorno. Come riporta la Rai di Bolzano, l'uomo, un finlandese di 33 anni, era salito in quota, seguendo la ferrata, insieme alla ragazza che poi è tornata a valle a piedi. Proprio lei, non vedendo tornare il compagno, ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino dell'Alta Badia e l'elicottero dell'Aiut Alpin che hanno individuato in un canalone nella Val Mezdì il corpo dell'uomo che i soccorritori hanno recuperato calandosi con il verricello.

(ANSA).