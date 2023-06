A Riva del Garda l'assemblea del Dreier Landtag

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Si apriranno alle ore 14 a Riva del Garda con l'intervento in sequenza dei presidenti Walter Kaswalder, Rita Mattei e Sonja Ledl Rossmann i lavori del Dreier Landtag, l'assemblea congiunta dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e del Landtag di Innsbruck. A seguire, l'intervento di Harald Sonderegger, presidente della Dieta del Vorarlberg austriaco, Land che partecipa al Dreier landtag ma solo in funzione di osservatore. Seguiranno i saluti dei presidenti Maurizio Fugatti (Provincia di Trento ed Euregio), Arno Kompatscher (Giunta provinciale di Bolzano) e Anton Mattle (Land Tirol). La fase introduttiva si chiuderà con le parole di Denni Dorigo, per i Comuni bellunesi ed ex asburgici di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo.

Dalle 15.15 alle 17.30 l'assemblea lavorerà sulle 21 proposte di mozione, come pure il successivo giovedì 15 giugno, dalle 9.30 alle 13.30. A conclusione dell'assise, i presidenti Kaswalder, Mattei e Ledl Rossmann terranno una conferenza stampa congiunta nella sala Ledro di Palazzo dei Congressi. (ANSA).