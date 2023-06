Tunnel ferroviario Virgolo, si rilascia l'intesa

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - La costruzione di un terzo binario e di un tunnel lungo 1,2 chilometri sotto il Virgolo permetterà, in futuro, di aumentare i collegamenti ferroviari tra Bolzano e Merano, garantendo ai convogli in transito sulla tratta di entrare nella stazione di Bolzano, bypassando la linea del Brennero. La giunta provinciale ha autorizzato il presidente, Arno Kompatscher, a rilasciare l'intesa per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'autorizzazione unica per la realizzazione della nuova galleria ferroviaria a tre binari del Virgolo, con il conseguente spostamento del bivio della linea meranese.

La richiesta era stata avanzata dal gestore della Rete ferroviaria Rfi. "Il progetto richiede l'adeguamento del piano urbanistico del Comune di Bolzano", spiega l'assessora, Maria Hochgruber Kuenzer.

"Il trasferimento della linea ferroviaria nel tunnel del Virgolo andrà a potenziare il trasporto pubblico - aggiunge l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider - La nuova infrastruttura garantirà una maggiore puntualità dei treni, grazie al nuovo ingresso per i convogli in arrivo da Merano.

Inoltre il nuovo tunnel rappresenterà un valore aggiunto per lo sviluppo della stazione ferroviaria di Bolzano, quale centro per la mobilità".

Il Comitato ambientale aveva espresso parere positivo al progetto lo scorso mese di maggio. Le prescrizioni elencate nella relazione istruttoria della Conferenza di servizi devono essere rispettate, così come quelle contenute nell'autorizzazione alla demolizione del tratto iniziale del tracciato della funicolare del Virgolo, rilasciata dalla Soprintendenza provinciale ai beni culturali. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere stipulata una convenzione con il gestore dell'autostrada A22. (ANSA).