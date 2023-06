Nel 2022 economia regionale rallenta, inflazione frena crescita

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Nel 2022 è proseguita la crescita economica nelle province di Trento e di Bolzano, anche se con un ritmo inferiore rispetto a quello del 2021. Si parla di un aumento del 4%, in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter), elaborato dalla Banca d'Italia. Un aumento leggermente superiore a quello nazionale, che è stato del 3,7%, e che ha riportato il prodotto su valori leggermente più elevati rispetto a quelli del 2019.

Hanno contribuito alla crescita economica tutte le attività.

"Vi ha influito soprattutto la ripresa del turismo, che è tornato ai livelli di attività del 2019", ha spiegato Michele Cascarano, da marzo di quest'anno a capo della divisione Aret, nel corso della conferenza stampa a Trento di presentazione del Rapporto sull'economia delle Province autonome di Bankitalia.

Ciononostante, l'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse hanno attenuato la dinamica del prodotto, e le prospettive di crescita per il 2023 potrebbero essere limitate da questi fattori.

Nel dicembre 2022, l'inflazione in provincia di Trento si è attestata attorno al 12,3%, un valore lievemente inferiore rispetto a quello della provincia di Bolzano (12,7%) e superiore di 0,7 punti percentuali alla media nazionale. "I primi mesi dell'anno 2023 hanno mostrato un calo dell'inflazione - ha spiegato Cascarano - con un calo prossimo ai cinque punti percentuali". (ANSA).