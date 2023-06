Incentivi riqualificazione energetica, domande raddoppiate

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Sono più che raddoppiate, nel 2023, le domande alla Provincia di Bolzano per incentivi per la riqualificazione energetica. Allo scorso 31 maggio, sono state presentate 1.990 domande, contro le 955 del 2022 e le 848 del 2021.

"È un segno che in questi anni abbiamo lavorato sulla sostenibilità ed il tema è passato ai cittadini - sottolinea l'assessore provinciale all'energia, Giuliano Vettorato - ha influito anche la crisi energetica e, in questo caso, un problema è stato trasformato in opportunità".

Il volume complessivo di investimenti è di circa 120 milioni di euro a fronte di incentivi provinciali in bilancio per circa 32 milioni. "È un esempio di transizione energetica applicata, che genera anche un ritorno economico sul territorio", conclude Vettorato. (ANSA).