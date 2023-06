Pronta la ciclabile tra Piedicastello e il parco ex Michelin

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Sono in corso gli ultimi ritocchi alla nuova pista ciclabile tra Piedicastello e il parco ex Michelin, che aprirà domani. La nuova ciclabile, larga 2,50 metri e costata 450.000 euro, prosegue quella esistente che proviene dal ponte San Lorenzo fino all'ingresso degli uffici della Motorizzazione civile di Trento, per poi, mediante un attraversamento ciclopedonale, spostarsi sull'arginale in destra Adige e trasformarsi in un percorso ciclabile e pedonale di 3 metri di larghezza fino a raggiungere il ponte sul fiume in prossimità dell'impianto di trigenerazione a servizio del quartiere Albere.

Aprono inoltre anche i cantieri di altri due percorsi dedicati alla mobilità leggera su due ruote: domani, 13 giugno, si comincia a lavorare alla pista ciclabile in via Grazioli, mentre lunedì 19 giugno iniziano i lavori in via Santa Croce. Tutti e tre i percorsi sono cofinanziati dal Pnrr, insieme alle piste ciclabili Povo-Villazzano (tratto via Salè - via alla Cros, importo di 1,4 milioni, 0,6 km), via Trener - via Centochiavi - parco Melta (580 mila euro, 0,45 km), viale Bolognini (350 mila euro, 1,2 km), completamento ciclabile via 4 Novembre a Gardolo (550 mila euro, 0,45 km), via Ghiaie-via Sanseverino (500 mila euro, 0,45 km), via Perini (800 mila euro, 0,5 km). Lo comunica il Comune di Trento.