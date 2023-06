Musei dell'Alto Adige, in estate gratis per giovani con l'abo+

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Dal 17 giugno al 4 settembre, oltre 40 musei collezioni e luoghi espositivi dell'Alto Adige apriranno le loro porte gratuitamente a chi esibirà il proprio AltoAdige Pass abo+, l'abbonamento annuale ai mezzi pubblici per alunne e alunni, studentesse e studenti e apprendisti.

Un'occasione per scoprire il fascino delle tante strutture museali sparse per l'Alto Adige, che presentano la natura, l'arte, la storia, ma anche percorsi didattici o d'avventura.

L'azione è promossa dall'Ufficio Musei e ricerca museale, con il sostegno della Ripartizione provinciale Mobilità e della Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA.

"Il panorama museale dell'Alto Adige è estremamente vario e viva e vanta tutte le caratteristiche per risultare attrattivo per i giovani", sottolinea il presidente della Provincia e assessore ai Musei Arno Kompatscher. "Da qui nasce il nostro impegno per invogliarli a visitare i musei. Non va inoltre trascurato il significato didattico di queste istituzioni, che permettono di confrontarsi con il passato e il presente e veicolano valori attuali come l'attenzione all'ambiente, il rispetto per la diversità e l'inclusione", sottolinea Kompatscher.

Sono tanti i mondi da scoprire in questa edizione 2023. Si passa dalle atmosfere medievali di Castel Tirolo e Castel Roncolo alla creatività dell'arte contemporanea esposta a MeranoArte e a Museion, dai percorsi all'aperto del Museo etnografico di Teodone, di Castel Wolfsthurn e del MuseoPassiria ai tour sotterranei nelle miniere di Ridanna e Predoi. Da non perdere poi le splendide architetture sacre delle abbazie di Montemaria e di Novacella, o quelle, gigantesche e labirintiche, del Forte di Fortezza. Non mancano, naturalmente, il Museo Archeologico dell'Alto Adige, la casa di Ötzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio, il Museo di Scienze Naturali a Bolzano e tante alptre proposte. (ANSA).