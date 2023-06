Edilizia abitativa, in Alto Adige erogati 4,1 miliardi di euro

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - E' stato presentata oggi a Bolzano la pubblicazione "50 anni di politiche abitative autonome in Alto Adige", realizzata dalla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa in collaborazione con l'Istituto provinciale di statistica (Astat). "La storia della nostra politica abitativa è strettamente intrecciata con la storia dell'Autonomia", ha introdotto l'assessora provinciale all'Edilizia abitativa Waltraud Deeg. "L'edilizia abitativa era, è e rimarrà una delle grandi questioni che pongono sfide alla società e alla politica e per questo è necessaria una governance forte, con regole chiare, per garantire un alloggio alle persone che vivono e lavorano qui", ha detto Deeg. Il direttore della Ripartizione Edilizia abitativa, Stefan Walder, si è soffermato sulle cifre più importanti dell'edilizia abitativa in Alto Adige, citando, tra l'altro, che tra il 1999 e il 2022 sono stati erogati complessivamente 4,1 miliardi di euro ai cittadini. "Circa il 50% è stato investito in edilizia sovvenzionata, la maggior parte dell'altra metà è stata destinata all'edilizia sociale e all'acquisizione e allo sviluppo di terreni edificabili sovvenzionati".

Dallo studio emerge che il numero di appartamenti è aumentato in modo più marcato negli ultimi 50 anni e che si è registrato un aumento particolarmente elevato del settore dei condomini: la quota è passata dal 51% nel 1972 a oltre il 70% nel 2022. Mentre a livello nazionale la vendita e le nuove costruzioni di alloggi pubblici sta diminuendo, in Alto Adige si va in direzione opposta. L'Istituto per l'edilizia sociale (Ipes) ha ampliato il proprio patrimonio abitativo da 4.700 alloggi nel 1972 agli attuali oltre 13.400 appartamenti nel 2022. Negli ultimi 20 anni, la Provincia autonoma di Bolzano ha erogato in media 10.577 euro pro capite in fondi pubblici, nella vicina provincia di Trento sono stati erogati 6.767 euro pro capite, in Friuli Venezia Giulia 4.346 euro pro capite e in tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale circa 2.327 euro pro capite. (ANSA).