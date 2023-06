Consiglio AA, opposizioni contro stop a commissione d'inchiesta

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - In Consiglio provinciali insorgono le opposizioni, dopo l'affossamento della commissione d'inchiesta sulla vicenda dei fondi elettorali della Svp per la campagna per le provinciali del 2018.

"Oggi la Svp - con la complicità della Lega e di Forza Italia - ha chiuso la commissione d'inchiesta che avrebbe dovuto indagare sulla vicenda delle donazioni del governatore Kompatscher e sulle donazioni ai partiti in campagna elettorale.

Per boicottare un'indagine reale, è stata prima impedita l'audizione di alcuni testimoni e ora l'intera commissione d'inchiesta è stata chiusa con i voti dei partiti di maggioranza. L'opposizione è sconcertata da questa procedura antidemocratica", si legge in una dichiarazione congiunta dei rappresentati dell'opposizione.

"È un evento unico nella storia del Consiglio e costituisce un pericoloso precedente. È un attacco diretto alla funzione di controllo parlamentare. L'opposizione si chiede cosa abbia da nascondere l'Svp per ricorrere a tali mezzi.

L' intera opposizione non permetterà alla maggioranza di proseguire con questa procedura antidemocratica", si legge in una nota a firma dei consiglieri Sven Knoll, Andreas Leiter Reber, Marco Galateo, Alex Ploner, Sandro Repetto, Hanspeter Staffler, Diego Nicolini e Josef Unterholzner. (ANSA).