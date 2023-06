(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Christian Bianchi rinuncia alle provinciali del prossimo 22 ottobre. Lo fa sapere l'Alto Adige.

"Continuerò a fare il sindaco per altri due anni", dice il sindaco di Laives.

"Avevo sposato l'idea di una proposta di centrodestra con Zanin", spiega oggi Bianchi a proposito del progetto per le liste civiche in vista delle provinciali, lanciato lo scorso gennaio in una conferenza stampa. "Visto come si sono evolute le cose, non ho intenzione di fare partiti e partitini e spacchettare il voto italiano. Una mia candidatura alle provinciali ora non ha senso", dice ora Bianchi dopo l'apertura di Roberto Zanin (La Civica per Bolzano) a Fratelli d'Italia. Se lo studio commissionato in Regione accerterà che non si può correre per un terzo mandato nello stesso Comune, il sindaco di Laives potrebbe guardare a Bolzano, ipotizza il quotidiano. Ma per Bianchi, al momento, "questo non è un tema".

Durante la giornata programmatica di Fratelli d'Italia, il coordinatore provinciale Marco Galateo aveva presentato Zanin come "il nostro candidato sindaco nel 2025", per contro Zanin avrebbe garantito a FdI sostegno alle provinciali. In un secondo momento Zanin ha sostenuto, però, che "non esiste alcun patto fra Civica per Bolzano e Fratelli d'Italia per una mia candidatura a sindaco in cambio di un sostegno alle provinciali". Bianchi comunque si dissocia. (ANSA).