Precipita per 300 metri durante un'escursione, morta 62enne

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Una donna di 62 anni residente ad Appiano, in Alto Adige, è morta questa mattina mentre con alcuni amici stava percorrendo il sentiero attrezzato sul monte Roen, che sovrasta Termeno. Durante un attraversamento esposto in prossimità del rifugio Oltradige la donna è scivolata precipitando per circa 300 metri: un volo spaventoso che non le ha lasciato scampo. Immediato l'allarme dato dai compagni verso le 11.20. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il Sagf della Finanza di Merano e l'elicottero Pelikan 1, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Difficili, per i soccorritori, anche le fasi di recupero del corpo, precipitato in una stretta gola rocciosa. (ANSA).