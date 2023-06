Negli uffici di Trento e Bolzano 25 nuovi operatori giudiziari

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Sono 25 i nuovi operatori giudiziari prenderanno presto servizio negli uffici di Trento e Bolzano. La giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico che ha visto 416 promossi dopo aver superato l'unica prova scritta affrontata da ben 464 candidati su 724 iscritti. In particolare, tra coloro che hanno superato la selezione, ci sono 408 esaminati in lingua italiana e 8 tedesca, ma 30 idonei hanno il patentino di bilinguismo.

"I risultati sono estremamente positivi - ha commentato il Presidente Maurizio Fugatti - il 64% dei candidati iscritti ha partecipato alle prove scritte e l'alto numero di persone idonee ci dà fiducia nella possibilità di affrontare la carenza di personale nel settore della giustizia nella nostra Regione." Ora in palio ci sono 15 posti da destinare agli uffici giudiziari in Trentino e 10 in Alto Adige. Su 724 iscritti 595 candidati arrivavano dalla Provincia autonoma di Trento. 37, invece, arrivavano da Bolzano, mentre sono 92 da fuori regione.

Per la prima volta la Regione ha svolto la prova unica del concorso in maniera digitale avvalendosi di una ditta privata che ha curato tutta l'organizzazione della prova fornendo ai partecipanti i tablet sui quali hanno svolto l'esame tramite 20 domande a risposta multipla. Una novità assoluta che ha suscitato molto interesse da diverse amministrazioni pubbliche della regione che hanno voluto assistere alla prova scritta come osservatori per capire se e come emulare il sistema nei concorsi futuri. (ANSA).