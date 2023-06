Aereo ultraleggero in fase di decollo finisce contro auto

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - È avvenuto al campo di volo Avio Club Terme di Comano, nel Comune di Fiavè, in Trentino, l'incidente causato da un ultraleggero in fase di decollo. Dalla ricostruzione svolta dai carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, il velivolo non è riuscito a sollevarsi a sufficienza e ha sbattuto contro due autovetture, terminando poi la sua corsa contro una terza auto. I feriti sono i due occupanti dell'aereo, che non sono residenti in Trentino e di cui non sono ancora note le generalità.

L'istruttore, 63 anni, è rimasto ferito in modo più grave ed è stato tarsportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento mentre il pilota-allievo, 79 anni, è rimasto praticamente illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. (ANSA).