Ultimo giorno di scuola in Dad, studenti contro la preside

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Gli studenti del Liceo Da Vinci di Trento si sono raccolti davanti all'istituto per l'ultima giornata di scuola nonostante la comunicazione arrivata ieri dalla dirigente, Tiziana Rossi, che invitava gli insegnanti e gli studenti a passare l'ultimo giorno in didattica a distanza.

Subito sono scoppiate le proteste da parte degli studenti, che si sono organizzati per festeggiare comunque.

"Siamo qua da stamattina per cercare di fare da mediatori della situazione, per cercare di evitare che sfori in delinquenza e vandalismo", spiegano i rappresentanti del Da Vinci, presenti nel cortile della scuola. La situazione che si era venuta a creare l'anno scorso, aggiungono, "non era limitata al Da Vinci, senza contare che 30 ragazzi dopo la festa si erano fermati a pulire la zona per far vedere che noi ragazzi non siamo esclusivamente quello. L'ultimo giorno di scuola è un giorno di festa per tutti".

La comunicazione della preside, dicono, "è arrivata ieri alle 14. Anche noi rappresentanti di istituto l'abbiamo saputo ieri, con docenti e studenti. Gli studenti si sono ritrovati a festeggiare l'ultimo giorno di scuola, soprattutto i ragazzi di quinta". (ANSA).