Tra sport e avventura, parte l'estate 2023 sui monti a Obereggen

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Tanto sport, avventura, aria pura e una natura incantata. Estate 2023 ad Obereggen pronti via tra eventi, sorprese e una montagna tutta da scoprire ad appena 20 minuti da Bolzano, nel cuore delle Dolomiti all'ombra del Latemar, massiccio dichiarato Patrimonio Mondiale. Con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, costituisce quel magico mondo chiamato Latemar.ium: aperto da sabato 10 giugno a domenica 8 ottobre. Due le grandi novità estive: tre nuove escursioni con audio giochi interattivi su percorsi avventura, dedicati ai bambini tra i 6 e i 14 anni ed un inedito percorso per la salute della propria mente. Il tutto per rigenerarsi in un immacolato ambiente naturale, avendo consapevolezza del proprio benessere psicologico anche alla luce di un nuovo stress nella società: riduzione del "Techno Stress" ossia l'uso prolungato ed eccessivo di strumenti informatici, primi fra tutti i social media, da parte dei ragazzi ma anche di persone adulte. In questo contesto l'immersione con la Natura si rivela essenziale. E' possibile anche a 1872 metri di altitudine attraverso il percorso Mindful.Latemar. Si tratta del primo percorso di questo tipo realizzato sulle Alpi: creato nella località altoatesina Obereggen sull'altipiano Golfrion in prossimità della stazione a monte della cabinovia Ochsenweide.

L'idea della società impianti, presieduta da Siegfried Pichler, è stata sviluppata dallo psicologo Thomas Bernagozzi che da diversi anni propone corsi e training per la promozione del benessere psicologico indoor e outdoor; e da Kuno Prey, professore nella facoltà di design ed arte dell'Università di Bolzano. Il Mindfulness Obereggen Park vuole rappresentare un esempio di rinascita e resilienza di un luogo, colpito dalla tempesta Vaia nel novembre 2018. Questo ambiente possiede caratteristiche uniche, camminando lungo il percorso si incontrano alberi recisi dalla tempesta e scorci emozionanti.

«L'altipiano Golfrion è un luogo rigenerante in quanto tale» racconta Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della Obereggen Latemar SpA «abbiamo deciso, credo per primi sulle Alpi, di proporre un sentiero dedicato al benessere psicofisiologico attraverso la Mindfulness». (ANSA).