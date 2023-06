Pensionato di 72 anni muore travolto dal trattore a Madice

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Un uomo di 72 anni, S.P., pensionato residente a Comano Terme, è morto in seguito ad un incidente che si è verificato verso le 11.30 mentre stava lavorando in prossimità della casa di campagna in località Madice, al confine tra il comune di Bleggio Superiore e Comano Terme. L'uomo era a bordo di un trattore con rimorchio quando, facendo manovra sul terreno scosceso, il mezzo si è rovesciato travolgendo il 72enne. L'uomo è morto malgrado il rapido intervento dell'elicottero, dell'ambulanza di Trentino Emergenza. Sul posto anche la polizia locale delle Giudicarie, il soccorso alpino ed i vigili del fuoco volontari. (ANSA).