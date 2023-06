Incidente con il mountaincart, un ferito grave

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Grave incidente con un mountaincart a Watles, in val Venosta, in località Paramjur. Il mezzo, una sorta mountainbike con quattro ruote, si è ribaltato durante la discesa. La persona al volante ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. (ANSA).