Cooperazione trentina, Simoni rieletto con l''84% dei voti

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Dall'energia e dal digitale arrivano nuove straordinarie opportunità per la cooperazione e per l'intero territorio trentino. Disegna un futuro sostenibile, inclusivo e tecnologico la relazione di Roberto Simoni, confermato oggi alla guida della Cooperazione Trentina dalla platea delle cooperative socie con 447 voti, pari all'84%. "Siamo di fronte a una sfida unica - ha detto riferendosi alla nascita di comunità energetiche - forse la migliore occasione per creare nuova cooperazione che si è vista negli ultimi decenni, a cui siamo arrivati ben preparati. Questa è la cooperazione che guarda alle sue origini, ad un nuovo inizio che parte dal basso, dalle esigenze della popolazione, che si organizza mettendo a fattor comune le risorse e le energie di cui dispone, e facendo questo promuove l'equità, l'inclusione e la partecipazione democratica, crea un senso di responsabilità condivisa e di empowerment della comunità".

Dopo il saluto di Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse, è intervenuto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti che ha confermato l'importanza e l'efficacia della collaborazione con la Cooperazione in particolare nell'ambito della valorizzazione delle periferie e in risposta delle difficoltà patite dal comparto zootecnico con l'esplosione dei costi energetici. «Abbiamo recentemente discusso anche del tema delle cooperative sociali - ha detto Fugatti - e degli appalti.

Garantiamo che la Provincia porrà la giusta attenzione a tutela di quei particolari settori dove non si può ragionare solo economicamente ma anche socialmente».

L'assessore alla Cooperazione Mario Tonina ha concluso ricordando che la questione energetica è anche culturale: l'impegno a stimolare e promuovere la realizzazione di piccoli impianti domestici di fotovoltaico portato avanti dalla Provincia insieme a Federazione, Bim e Artigiani ha portato a significativi risparmi economici, ma anche alla promozione di un'attenzione al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi che si colloca perfettamente nell'ottica ambientale che il Trentino e la Cooperazione condividono.

