La Finanza arresta due spacciatori con un chilo di cocaina

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - La Squadra cinofili delle Fiamme Gialle di Trento ha arrestato due uomini di nazionalità tunisina di 25 e 36 anni e sequestrato oltre un chilo di cocaina. Durante una perlustrazione mercoledì sera a Mattarello, avvalendosi del fiuto infallibile dei cani Aron e Apiol, i finanzieri hanno perquisito il 25, già noto per cessione di sostanze stupefacenti. Addosso l'uomo aveva due dosi di cocaina, per un totale di 1,6 grammi, mentre una successiva perquisizione in casa ha portato al sequestro di un "panetto" di cocaina del peso di oltre 1 chilo e di altre palline di plastica contenenti 6,9 grammi di cocaina pronta per lo spaccio.

In casa i finanzieri hanno inoltre trovato il passaporto del 36enne, anche lui già noto alle forze dell'ordine. Proprio la conoscenza delle abitudini dell'uomo ha consentito alle Fiamme Gialle di rintracciarlo, intorno alle ore 20.30, nei pressi di un centro culturale islamico di Trento e di fermarlo prima che il36enne potesse fuggire. Sulla base delle disposizioni dell'autorità giudiziaria uno degli arrestati è stato condotto in carcere mentre l'altro è stato arrestato in attesa di giudizio per direttissima. (ANSA).