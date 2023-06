Momo Run, a Bolzano una corsa per la vita

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Parteciperà anche il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, alla "Momo Run", la gara podistica e camminata solidale nel cuore del centro storico di Bolzano organizzata, sabato 10 giugno, da Momo, l'associazione promotrice cure palliative per bambini.

L'associazione sostiene bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da malattie incurabili potenzialmente letali e limitanti il vivere quotidiano, nonché le loro famiglie e i loro parenti.

"Nella nostra società frenetica è sempre più importante prendersi del tempo e donarlo - osserva Kompatscher - Come presidente, a volte trovo difficile conciliare lavoro, famiglia e tempo libero. L'associazione Momo ci ricorda di valorizzare i momenti con i nostri cari e di dedicare più tempo alle persone care".

La gara podistica e la camminata solidale partiranno da Piazza Municipio e si snoderanno per cinque o dieci chilometri attraverso il centro storico di Bolzano, lungo piste ciclabili e sentieri urbani. L'evento avrà inizio alle ore 14.30. Le iscrizioni si effettueranno in loco e la Momo Run partirà alle ore 18:00.

"Tutti possono partecipare a questa corsa: Nessuno deve essere un corridore o un atleta eccezionale per dimostrare la propria solidarietà", afferma la presidente di Momo, Heidi Senoner. Oltre a Kompatscher, parteciperanno alla Momo Run anche gli sciatori Alex Hofer e Denise Karbon.

Il 10 giugno, in Piazza Municipio, ci sarà anche un programma di intrattenimento per grandi e piccini, oltre a dolci e bevande. Alle ore 15.00, per aderire al "Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche" evento nazionale organizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, si avrà la opportunità di "Pedalare in Piazza" partecipando ad alcune sessioni di indoor Cycling assieme all'Associazione Icym - Indoor Cycling & More Asd di Bolzano. Concluderà la manifestazione il concerto di Randy Roberts, figlio del cantante americano conosciuto in Italia come Rocky Roberts. (ANSA).