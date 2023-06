Consigliera di parità, aumenta ancora il numero di contatti

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Nel corso del 2022, è aumentato nuovamente il numero di persone che si sono rivolte alla Consigliera di parità: i circa 4.000 contatti registrati si sono tradotti in 690 casi specifici. Lo ha riferito la Consigliera di parità, Michela Morandini, presentando la consiglio provinciale la relazione sull'attività sia del suo ufficio, sia del Servizio antimobbing e dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità, insediato presso la stessa Consigliera di parità.

Il 44% dei contatti riguardava richieste di consulenza o interventi relativi a situazioni di mobbing, arrivate da lavoratrici e lavoratori, al colloquio con i quali si valutano possibili interventi. Le questioni legate al tema della conciliabilità tra lavoro e famiglia hanno rappresentato il 34,5% dei casi, mentre il 6,6% riguardavano le consulenze e interventi relativi a molestie sessuali e violenza sul luogo di lavoro. Le altre richieste di consulenza riguardavano, ad esempio, questioni salariali, licenziamenti, ecc.

Nel complesso, la Consigliera di parità ha constatato un aumento della complessità dei casi, il che significa che spesso le persone si sono rivolte a lei in fase tardiva, o hanno avuto difficoltà in più ambiti, rendendo necessario il lavoro di rete.

La maggior parte delle richieste è arrivata da lavoratori - soprattutto lavoratrici - del settore pubblico (40%), in seconda battuta nel commercio (20%), quindi dell'industria (18%), del settore ricettivo (15%).

Per quanto riguarda il Servizio antimobbing, nel 2022 è stata data particolare enfasi alla sua istituzione. "Oltre a numerose consulenze, si è puntato sull'informazione e sulla formazione", ha sottolineato Morandini, riferendo che, nel settembre e ottobre 2022, in collaborazione con il Consigliere di parità della Provincia di Trento, Matteo Borzaga, e con le Commissioni per le pari opportunità di entrambe le Province, è stata organizzata una serie di conferenze sul tema del mobbing sul posto di lavoro rivolte a lavoratrici e lavoratori, e a datrici e datori di lavoro. (ANSA).