Sindaco di Trento firma ordinanza per movida in S.M. Maddalena

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha firmato un'ordinanza di limitazione alla somministrazione e alla vendita per asporto di bevande alcoliche in via Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco (tra il civico 20 e via Marchetti) e vicolo San Pietro. Nel provvedimento - informa il Comune - si prevede l'obbligo di impiegare gli steward per evitare che la movida si trasformi in degrado.

L'ordinanza, in vigore per un mese a partire da oggi, 6 giugno, impone ai locali "Kafè Matrix" e "La Scaletta" di non somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle serate da mercoledì a domenica, nella fascia oraria da mezzanotte e mezza alle 7 del mattino. Nelle altre serate il divieto è anticipato a mezzanotte.

I locali hanno inoltre l'obbligo di impiegare personale addetto ai servizi di controllo nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato, tra le 22 e per il tempo necessario a evitare che gli avventori stazionino nei pressi dei locali, anche oltre l'orario di chiusura. I nominativi e i recapiti telefonici degli steward dovranno essere comunicati al comando di polizia locale.

L'ordinanza del sindaco è legata alle numerose segnalazioni dei residenti nella zona di via Santa Maria Maddalena e nelle vie limitrofe per assembramenti, episodi di degrado, schiamazzi e disturbo della quiete. (ANSA).