Sindacati manifestano contro il caro vita a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - Un migliaio di persone hanno partecipato alla manifestazione contro il caro vita in piazza Magnago a Bolzano. La protesta è stato organizzata delle confederazioni sindacali dell'Alto Adige con lo slogan 'Non basta!', per retribuzioni più alte e per la difesa del potere d'acquisto. I sindacati "ritengono necessario un forte rilancio della contrattazione integrativa territoriale ed aziendale in Alto Adige, con l'obiettivo di definire una retribuzione contrattuale minima adeguata al costo della vita nella nostra Provincia, anche nei confronti dei paesi confinanti che offrono stipendi più congrui". "Per venire incontro poi alle difficoltà delle persone più fragili che stanno aumentando notevolmente e lo sono pur avendo un lavoro e soprattutto pur percependo una pensione anche data la media di pensioni mediobasse soprattutto delle pensionate, chiediamo che si pensi ad adeguare tutti i sostegni provinciali all'inflazione locale innalzando contemporaneamente il valore dell'indicatore di reddito necessario per percepirli", concludono i sindacati. (ANSA).