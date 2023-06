Fugatti, presentati a Fitto progetti non finanzianti con Pnrr

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - "Abbiamo presentato al ministro Raffaele Fitto tutti i progetti del Trentino, per un valore superiore al miliardo di euro, che erano stati segnalati al ministero nel percorso ordinario del Pnrr e che non erano rientrati nelle opere finanziabili. Si tratta di opere che il Trentino è in grado di compiere entro il 2026 qualora il ministero dovesse rivedere i criteri per l'assegnazione dei fondi del Pnrr". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, al termine di una riunione con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto.

"Abbiamo segnalato opere che riteniamo importanti in ambito agricolo, infrastrutturale, di digitalizzazione e di creazione di studentati", ha precisato Fugatti. (ANSA).