Cala la fiducia dei consumatori trentini, superiore al Nordest

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - L'indagine sul clima di fiducia dei consumatori, condotta nel mese di maggio dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento, rileva un indice pari a -9,2 punti, in flessione di 2,6 punti rispetto a quanto calcolato a febbraio. Il calo - si apprende - è dovuto al peggioramento delle aspettative delle famiglie rispetto al futuro andamento dell'economia locale e dei giudizi riferiti alla propria situazione finanziaria nell'ultimo anno e in prospettiva.

L'indice del clima di fiducia dei consumatori trentini si conferma migliore sia di quello rilevato a livello nazionale (-16 punti), sia di quello del Nord Est (-17). Risulta superiore anche a quanto registrato in Germania (-13) e al valore medio europeo (-17,4).

Le valutazioni dei consumatori sull'andamento dell'economia trentina negli ultimi dodici mesi sono in peggioramento. Le opinioni negative raggiungono il 44,3%, mentre la percentuale di chi riscontra un miglioramento (lieve o netto) si contrae al 13,1%. I giudizi di stazionarietà si assestano al 42%. La percentuale di chi esprime valutazioni pessimistiche (31,5%) aumenta.

Riguardo alla situazione economica familiare nell'ultimo anno si conferma la prevalenza del giudizio di stazionarietà (64% degli intervistati), mentre la quota di chi riscontra un peggioramento risulta il 32,2%, in crescita. Elevata la percentuale di chi riesce appena a far quadrare il bilancio familiare (61,4%), mentre quella di chi riesce a risparmiare si ferma al 17%. L'1,3% dei consumatori ha infine dichiarato di dover far ricorso ai propri risparmi per fronteggiare le necessità finanziarie.

Risulta in crescita di 3,5 punti la percentuale di chi dichiara di voler spendere somme maggiori per l'acquisto di beni durevoli, mentre riguardo alla programmazione di una vacanza nella prossima stagione estiva, il 24,9% ha dichiarato di averne intenzione, a fronte di un 37,7% che non prevede di spostarsi e un 37,4% che non ha ancora preso una decisione. (ANSA).