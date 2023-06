Alpinista cade dalla parete in Trentino, trasferita in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Un'alpinista olandese del 1953 è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta sulla falesia "zio Genio" sulla via Regina del lago, in Val di Ledro. L'allarme è scattato poco prima delle 13.30. Dalle prime ricostruzioni la donna ha perso l'appiglio, precipitando per alcuni metri e scontrandosi contro la parete.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino di Ledro, con l'elicottero di emergenza che ha trasferito sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. La donna, recuperata dall'elicottero poco più a valle e trasportata in ospedale, è rimasta cosciente durante tutto l'intervento.

(ANSA).