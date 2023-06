Al via il servizio di vigilanza sui treni della Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Sui treni della ferrovia della Valsugana sono in arrivo gli addetti alla sicurezza.

L'iniziativa, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Trentino Trasporti, intende garantire una maggiore qualità del servizio in un periodo che coincide con il il maggiore afflusso verso le zone dei laghi di Caldonazzo e Levico.

Il piano prevede la presenza di guardie giurate a bordo di una serie di corse a rotazione, sia durante i fine settimana che nei giorni feriali. Al termine di un primo periodo di monitoraggio verrà eseguita una valutazione dell'efficacia del servizio e saranno considerate le eventuali azioni di miglioramento.

"Una novità importante per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità a tutti i passeggeri, nonché per tutelare il personale che lavora sui treni, in particolare considerando la concomitanza con un periodo nel quale cresce la presenza per il turismo estivo e l'utenza diretta ai laghi", precisa l'assessore provinciale ai trasporti, Mattia Gottardi. (ANSA).