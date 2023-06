Achammer, 'la democrazia vive grazie alla critica'

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - "Chi è davvero interessato ad ascoltare le opinioni dei giovani, non ha problemi le parole critiche". Così l'assessore provinciale Philipp Achammer è intervenuto stasera durante un evento in merito al discorso 'censurato' in occasione della Festa della Repubblica. "La democrazia vive grazie al contributo critico delle persone. Per questo motivo dovremmo essere felici, quando lo fanno soprattutto i giovani". Achammer ha ringraziato la direttrice della Ripartizione pedagogica, Gertrud Verdorfer, per il "chiarimento inequivocabile". (ANSA).