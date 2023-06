Striscione di matrice fascista sulla sede dell'Arci Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Uno striscione di matrice fascista è stato rinvenuto sul muro della sede di Arci del Trentino questa mattina. Lo rende noto la stessa associazione, rilevando come si tratti del "secondo episodio dopo quello del 13 maggio scorso, ad opera degli stessi autori".

Il comitato provinciale Arci ha incaricato i propri legali di sporgere denuncia alle autorità competenti, valutando anche un'azione in sede civile a tutela dell'associazione.

"Un atto grave, perché individuare il 'nemico' e andare a cercarlo, imbrattarne reiteratamente i luoghi di ritrovo, è il primo passo di gente che ha poca dimestichezza con che cosa sia la democrazia. Condanniamo con forza questi atti intimidatori e vandalici, ma non ci sentiamo certo impauriti. Sappiamo di avere affianco la comunità democratica, pronta ad isolare chi usa la violenza e la prevaricazione come metodo di affermazione", ha commentato il presidente di Arci del Trentino, Andrea La Malfa.

(ANSA).