Rogo distrugge casa a Prato alla Drava

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Un rogo ha distrutto questa mattina una casa a Prato alla Drava. L'allarme è scattato verso le 6.30, all'arrivo dei vigili del fuoco una parte dell'edificio, composto da cinque appartamenti, era già completamente avvolta dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio.

La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, sono in corso le indagini in merito, sono in corso ancora i lavori di bonifica post intervento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Candido, Versciaco, Sesto, come anche la Croce bianca e le forze dell'ordine. (ANSA).