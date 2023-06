Mebo chiusa a Castel Firmiano dopo un incidente

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Traffico in tilt questo pomeriggio a Bolzano sud nell'orario di punta serale. La Mebo è stata chiusa dopo un incidente in direzione Bolzano tra Appiano e Bolzano Sud poco dopo la galleria di Castelfirmiano. La chiusura ha avuto pesanti ripercussioni anche sulle altre strade che portano da e verso il capoluogo. Sul ponte della Mebo sull'Adige si è verificato un tamponamento tra un pullman, un camion e un'altra vettura. Non si segnalano feriti.