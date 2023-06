Incidente nella Valle dei laghi, due feriti gravi

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Uno scontro frontale si è verificato nel pomeriggio alle ore 15.50 fra Vezzano e Vigolo Baselga sulla strada statale 45 bis nelle vicinanze di Castel Toblino. Per cause in via di accertamento due veicoli si sono scontrati. Nell'incidente due persone sono rimaste ferite gravemente, inoltre vi sarebbero altri feriti, il cui numero è ancora imprecisato. I due feriti gravi sono stati elitrasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sono intervenuti due elicotteri della Protezione civile, il medico d'urgenza, diverse ambulanze e i vigili del fuoco.

Indagini della polizia comunale di Trento.

Durante i lavori di ripristino delle carreggiate la strada è rimasta chiusa, con pesanti ripercussioni al traffico. Si sono formate lunghe code. (ANSA).