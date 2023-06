Basejumper precipita e muore sulla Paganella

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Un base jumper è morto in tarda mattinata sulla Paganella. L'uomo, un inglese di di 58 anni, si era lanciato nel vuoto dalla Val Trementina. Un altro base jumper che lo ha visto precipitare ha dato l'allarme al numero unico di emergenza 112 verso le ore 11.30.

L'uomo si è schiantato su un pendio dopo un volo nel vuoto di circa 400 metri.

L'elicottero di emergenza con un tecnico del soccorso alpino di Fai della Paganella è arrivato sul posto in pochi minuti e grazie alle precise indicazioni ha subito trovato il base jumper a terra. I soccorritori che si sono calati sul posto con il verricello hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e trasferita a Fai della Paganella.

L'anno scorso, sempre il 3 giugno, un base jumper di orgine americana era morto sul monte Brento in Trentino. (ANSA).