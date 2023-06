1-0 al Sudtirol, il Bari va in finale nei play off di B

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - E' il Bari la prima finalista dei play off di Serie B che mettono in palio un posto in A. La squadra del presidente De Laurentiis, che ha giocato in dieci nella ripresa per l'espulsione di Ricci (fallo da ultimo uomo nel recupero del primo tempo) ha battuto 1-0 il Sudtirol nella semifinale di ritorno giocata davanti ai 52mila del San Nicola.

La rete che ha deciso il match è stata di Benedetti, che era appena entrato, al 25' st.

All'andata aveva vinto il Sudtirol con lo stesso risultato di 1-0, e quindi, a parità di gol segnati, passa il Bari per il miglior piazzamento, terzo posto contro il sesto dei rivali, nella stagione regolare. I pugliesi affronteranno Cagliari o Parma che giocano domani, dopo il 3-2 dell'andata per i sardi.

