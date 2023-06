Vienna, 'sul Brennero serve impegno costruttivo da tutti'

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 01 GIU - "L'Austria è pronta a sedersi a un tavolo con Roma e Berlino per trovare una soluzione comune" sul Brennero, "ci sono possibilità di procedere, però dobbiamo lavorare tutti a una soluzione costruttiva". Lo ha detto la ministra dei Trasporti austriaca, Leonore Gewessler, intervenendo in sessione pubblica al Consiglio Trasporti in corso a Lussemburgo.

"Le cifre del transito" nel corridoio "sono in aumento e la libertà di circolazione è garantita dai Trattati, ma non comporta l'obbligo di trasportare le merci su gomma: abbiamo delle capacità su rotaia, siete pregati di utilizzarle", ha evidenziato la ministra.

"Il transito nella regione del Tirolo è da molti anni in una situazione drammatica" e seppur "il Brennero è un importante corridoio" europeo, "non significa che possiamo chiudere gli occhi davanti al problema", ha sottolineato Gewessler.

"Gli abitanti" delle zone limitrofe, ha spiegato, "denunciano sempre i limiti di capacità del corridoio, l'anno scorso c'è stato un transito di 2,5 milioni di camion che hanno attraversato la frontiera, il 90% del transito non ha origine nelle regioni interessate e i camion lo utilizzano anche se non è la strada migliore, e le conseguenze di questo carico di transito sono pesanti".

"Le popolazioni - ha proseguito la rappresentante del governo austriaco - sono costrette a vivere con inquinamento dell'aria, costante rumore, l'infrastruttura è al limite. E proprio per far fronte a questo carico ha spinto il Tirolo ad adottare misure d'emergenza in conformità a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea per garantire sicurezza traffico e qualità ambiente, non ha niente a che fare con libertà circolazione".

