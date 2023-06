In Trentino crescita contenuta nel primo trimestre 2023

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Nei primi tre mesi di quest'anno, i dati che delineano l'andamento congiunturale in provincia di Trento - rilevati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento -si confermano in linea con quelli del trimestre precedente, ma registrano un rallentamento rispetto alla prima parte dello scorso anno. Le variazioni tendenziali del fatturato sono ancora positive in tutti i settori economici e nelle diverse classi dimensionali, ma la crescita è decisamente più contenuta.

Il fatturato delle imprese, tra gennaio e marzo 2023 - comunica la Camera di commercio - cresce del 9,4% rispetto all'analogo periodo del 2022. Si tratta di una variazione non distante da quella rilevata nel precedente trimestre e ancora influenzata da una forte componente inflazionistica.

La domanda locale registra una crescita dell'11,5%, se confrontata con il dato del primo trimestre del 2022, e risulta leggermente più sostenuta di quella evidenziata dalla domanda nazionale (+7,6%). Le esportazioni presentano una dinamica moderatamente positiva (+7,2%), ma subiscono un significativo rallentamento rispetto al precedente trimestre (+24,5%).

Su base annua, tutti i settori si caratterizzano per una variazione positiva del fatturato, con il manifatturiero (+5,1%) e i servizi alle imprese (+6,9%) che si connotano per le dinamiche più contenute. I trasporti (+14,4%) e le costruzioni (+16,0%) sono i comparti che registrano, invece, le performance migliori al lordo dell'inflazione.

La variazione tendenziale del fatturato risulta positiva per tutte le classi dimensionali, ma è più marcata per le imprese più piccole con 1-10 addetti (+11,8%); seguono le grandi imprese con oltre 50 addetti (+9,9%) e le medie imprese con 11-50 addetti (+5,7%).

Rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno, l'occupazione risulta in crescita, seppure lieve e con valori sempre più contenuti (+0,8%).

Gli ordinativi evidenziano, per la prima volta da alcuni mesi, una leggera contrazione (-3,6%), determinata prevalentemente da una riduzione più marcata rilevata nel comparto manifatturiero (-8,1%). (ANSA).