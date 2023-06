Berlino, 'intervenire al Brennero, situazione drammatica'

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 01 GIU - "La situazione al Brennero è drammatica, abbiamo code di 50 chilometri in Baviera e, senza una soluzione, saranno ancora più lunghe nelle aree confinanti.

Dobbiamo evitarlo. E' necessario trovare una soluzione comune per assicurare la fruibilità di questo collegamento tra il Nord e il Sud" dell'Europa. Lo ha detto il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, intervenendo in sessione pubblica al Consiglio Trasporti in corso a Lussemburgo.

"Dobbiamo tutelare ambiente e trasporti, è venuto il momento di fare qualcosa", ha evidenziato. (ANSA).