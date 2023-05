Violenza sulla compagna, arrestato un uomo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - I carabinieri di Cavalese hanno arrestato un uomo, residente in Trentino, per maltrattamenti nei confronti della compagna, eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip di Trento dopo i riscontri eseguiti dai militari.

Le indagini - informa l'arma - hanno preso il via dalla denuncia di una donna che aveva riportato la frattura delle ossa nasali in seguito ad un pugno ricevuto al volto. Raccolta la denuncia, i militari hanno effettuato degli approfondimenti rilevando un altro accesso sospetto al pronto soccorso da parte della vittima, per delle lesioni al capo, risultate attribuibili alla condotta violenta del fidanzato.

I carabinieri, sotto la direzione della Procura di Trento, hanno poi fatto emergere ulteriori comportamenti violenti avvenuti passato nei confronti di altre donne, a cui l'uomo era stato legato sentimentalmente.

L'uomo è stato trasferito in carcere. (ANSA).